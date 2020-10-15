AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

15.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:39
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Nerede insanlık, nerede uluslararası camia? Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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