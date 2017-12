AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir İstifa Etti

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir, yayımladığı basın bildirisinde, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Başkan Demir, AK Parti'nin bir mensubu olmaktan her daim gurur duyduğunu ifade ederek, düşüncelerini şöyle özetledi: "Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu Erdemliler Hareketi'nde 6 yıl İl Kadın Kolları Başkanlığı ve öncesinde de 3 yıl Palandöken İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmanın büyük bir onur ve gururunu yaşadım. Liderimizin çizdiği vizyon ve ufukla Dadaşlar diyarındaki tüm Nene Hatunların sesi olmaya çalıştık. Görev süremiz boyunca yerel ve genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı ve referandum seçimlerinde ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde, AK Kadınlarla birlikte gece gündüz demeden bizlere verilen misyonu hakkıyla temsil etmeye çalıştık. Türk Kadınının siyaset sahnesinde yer alması için AK Dava'mızın bize sağladığı mensubiyet bilincini, aldığımız bütün vazifelere nakşederek, gönül verdiğimiz AK Parti'mizin başarısı için hanım kardeşlerimle birlikte var gücümüzle çalıştık. Türk siyaseti ve ülkemizin geleceği için görev yaptığımız bu mana ve izzet hareketinde yer almaktan ötürü duyduğum bu gurur ve onuru bana yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Recep Akdağ'a, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam'a, AK Parti Erzurum Milletvekillerimize, İl Başkanımız Mehmet Emin Öz'e, bize her daim bir ağabey olarak destek veren 'AK Dava'nın AK Başkanı' Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, bir önceki dönem hem ilçe başkanlığı ekibinde olduğum hem de il başkanım olarak birlikte görev yaptığım Eski İl Başkanımız Fatih Yeşilyurt'a, Kadın Kolları'nın yiğit ve yürekli hanımlarına, Gençlik Kolları'mıza, mahalle ve sandık temsilcilerimize, kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra Kadın Kolları İl Başkanı olarak görev yapacak olan kardeşime de başarılar diliyor, bir AK nefer olarak partimin ve davamın her zaman yanında olacağımı belirtmek istiyorum. Beraber yol yürüdüğüm, üzerimizde emeği olan tüm dava arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM