AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması
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AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması AK Parti Grup başkanvekili Muhhammet Emin Akbaşoğlu: "Muhalefet ile görüşülmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine bu teklifi sunacağız.

AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması

AK Parti Grup başkanvekili Muhhammet Emin Akbaşoğlu:

"Muhalefet ile görüşülmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine bu teklifi sunacağız. Teklifin detaylarını da kamuoyunu bilgilendireceğiz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Muhalefet ile görüşülmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine bu teklifi sunacağız. Teklifin detaylarını da kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Bodrum'da HDP İzmir İl binasında lanetledikleri saldırılar olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi kaosa sürüklemeye dönük bu tür provokasyonlar, kamu düzenini bozucu bu tür davranışlarla ilgili mutlakla güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımız sonuna kadar meseleyi takip ederek, neticelendirecek ve mutlaka gereği yapılarak kamu düzeni kendi bağlamı içerisinde gereğini ifa edecektir" ifadelerini kullandı. Akbaşdoğlu, "Dördüncü yargı paketine ilişkin olarak, "Yarın hepinize daha detaylı açıklamalarını ortaya koyacağımız insan hak ve hürriyetleri bakımından dördüncü yargı paketini değerli milletvekili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma sonunda nihayete erdirdiler. Muhalefet ile görüşülmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine bu teklifi sunacağız. Teklifin detaylarını da kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ne atıf yaparak, dünya liderleri ile görüşmeler yaptığını ifade etti. Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Genel Başkan yardımcılarının dile getirdiği Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Fatma Gülhan Kavakçı'ya yönelik sözlerine, "25 yıl önce Merve Kavakçı'ya milletin seçtiği milletvekiline sadece başörtülü olduğu için Meclise sokmama girişiminde bulunanların bu faşizan yaklaşımı ortaya koyan zihniyetin ne yazık ki İYİ Parti temsilcileri tarafından tekrar dillendirildiğine şahit olmuyoruz. Oysa biz her türlü ayrımcılığın karşısında olmalıyız. Ehliyeti, liyakati olan herkesin yapabileceği bir fonksiyonu kimilerince kendi kanaatleri doğrultusunda farklı boyutlara taşıyarak, kendi vehimleri, zanları, zihni çarpıklıklarını başörtülü bir kişi üzerinden topluma vermeleri ayrımcılık suçunun bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Bu fotoğraf her türlü ayrımcılığın baş açık, örtülü veya gençlere uygulanan kat sayı ayrımcılığının sona erdiğinin bir göstergesi olarak Türkiye'nin bütün dünyaya demokrasi dersi verecek bir fotoğrafı olarak görülmelidir" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgi, belgeleri adli mercilere ve TBMM Başkanlığına sunması gerektiğini ifade etti.

AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması
AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması
AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması
AK Parti'den dördüncü yargı paketi açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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