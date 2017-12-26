AK Parti Demirci İlçe Danışma Toplantısı
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 2019 seçimlerinden daha güçlü çıkacaklarını ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını söyledi.
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 2019 seçimlerinden daha güçlü çıkacaklarını ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını söyledi.
AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen ilçe danışma kurulu toplantısına AK Parti Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile çok sayıda partili katıldı.
Baybatur, partisinin ilçe teşkilatında düzenlenen danışma toplantısında yaptığı konuşmada, 2019'u taçlandırma zamanı olduğunu söyledi.
Yerel seçimler ve ardından yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Baybatur şunları söyledi:
"Çok çalışacağız, gece gündüz demeden koşacağız, halkımıza bugüne kadar yaptığımız hizmetlerimizi anlatacağız. 2019 seçimlerinden daha güçlü çıkarak, ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracağız. Demirci İlçe Başkanlığına yeni seçilen İlçe Başkanı ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum."
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de, Demirci'nin her daim AK Parti'ye en büyük desteği verdiğini belirterek, "Hükümetimiz son yıllarda Demirci'ye büyük yatırımlar kazandırdı. Yeni Hükümet konağı bitmek üzere, Demirci - Selendi yolunda çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2019 seçimlerde de Demirci yine en büyük desteği vereceğine inanıyorum." dedi.