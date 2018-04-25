AK Parti'de Milletvekili Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının başladığını belirterek, 29 Nisan Pazar günü başvuru sürecinin sona ereceğini söyledi.

İl Başkanı Taş aday adaylığı süreci ile ilgili yaptığı açıklamada"24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'mizden Milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemleri il başkanlığımızda oluşturulan Milletvekili aday adaylığı başvuru komisyonunca kabul edilecektir. 29 Nisan 2018 Pazar akşamı sonuna kadar başvurular devam edecektir. Aday adaylığı sürecimiz bittikten sonra resmi süreç işleyecek" dedi.

Başvuru şartları ile ilgilide bilgi veren İl Başkanı Taş"Milletvekili adaylık başvurusu sırasında, İl Başkanlığımızdan alınacak basılı formlar el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle, bizzat yapılacaktır. Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmayacaktır. Adayın başvuru aidatını yatırdığına dair makbuz sureti başvuru formuna eklenecektir. Başvuruya eklenecek belgeler ise arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma sureti, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durum belgesi, banka dekontu, 2 adet vesikalık fotoğraf, adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi istenecektir. Milletvekili adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar : En az ilkokul mezunu olmak, kısıtlı olmamak, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak (muaf olanlar aday olabilir), kamu hizmetinden yasaklı olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53/1-(a-b) hükmüne göre, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, yasaklanmış olmamak" dedi.

Milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücretlerine ve istifa etmesi gerekenlerle ilgili bilgileri de veren İl Başkanı Taş" Erkek aday adaylarından 6.000 TL, kadın ve 18-25 yaş arası genç aday adaylarından 3.000 TL, engelli aday adaylarından 1.000 TL başvuru aidatı alınacaktır. Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecektir. Ancak bu kimselerin; duruma dair "Sağlık Kurulu Raporu" veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen "Engelli Kimlik Kartı" suretini ibraz etmeleri şarttır."diye konuştu.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorunda olduğunu kaydeden başkan Taş, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da, en geç 26 Nisan 2018 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiği bilgisini paylaştı.

Aday adaylığı sürecinde AK Parti'ye Antalya'da ilginin yoğun olacağını söyleyen İl Başkanı Taş" AK Parti Antalya İl Başkanlığına yapılacak aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının hemen ardından başvuruların genel merkeze teslim edilecek. Bu süreçte partimize ilgilinin her zamanki gibi yoğun olacağını ve sürpriz aday adaylarının olacağını düşünüyorum. 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı sürecimizin ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA