SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den torba kanun değerlendirmesi - Ekonomi
Milletvekili, AK Parti, Bursa, Ekonomi

AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den torba kanun değerlendirmesi

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili, "Tüm kesimlerin beklentilerini karşılayan geniş kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi" dedi.

25.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:25
AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den torba kanun değerlendirmesi

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili, "Tüm kesimlerin beklentilerini karşılayan geniş kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi" dedi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürel, "Yerelde mobilya başta olmak üzere bazı sektörlerimizin, ihracat ve ithalat ile iştigal eden vatandaşlarımızın taleplerini en son geçen hafta olmak üzere zaman zaman Sayın Bakanlarımıza iletiyor ve hızlı çözümler alıyorduk. Uluslararası piyasa ve ekonomik dengelerin tamamen değişmesi, para piyasalarının ve iş dünyasının malum korona virüs süreci ve peşinden nükseden mali krizden minimum düzeyde etkilenmesi ve süreci hafif atlatabilecekleri bir çalışma içine girdik. Tabi sadece ekonomi alanında değil birçok alanda kamuoyunun beklentileri doğrultusunda şekillenen bir torba yasa metni hazırlanmış oldu. TBMM'de görüşülen bu torba yasa hem ekonomik hem sosyal alanda vatandaşlarımızı biraz olsun rahatlatmak, turizmden iş dünyasına sektörel taleplerin ivedilikle çözüm bulması noktasında da fayda sağlamıştır" dedi.

Gürel, 9 yıl aradan sonra yeniden gündeme alınan kısa çalışma ödeneği şartlarının güncellendiğini ve an itibariyle başvuruların alındığını söyledi. Gürel ayrıca çek ve sicil affı ile birlikte kredi borcundan dolayı takibe düşenler için de düzenleme yapıldığını, kredi kartı ve kredi borçlarını yıl sonuna kadar yapılandıranların bankalarından kara listelerinden çıkarılacağını belirtti.

En düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu belirten Gürel, işverenlere aylık asgari ücret desteği sağlanması, vakıf taşınmazlarındaki kira alacaklarının ertelendiğini, yine nafaka alacaklara ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takiplerinin Nisan sonuna, konaklama vergilerinin ise Ocak 2021 yılına ertelendiğini kaydetti.

Gürel son olarak korona virüs sürecinde büyük bir gayretle hizmet eden ve toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanan fedakar sağlık çalışanlarının unutulmadığını ve ilk kez özel bir düzenlemenin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Gürel, "Sağlık personellerine ek ödemeler yapılmasına ilişkin yönetmelik 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek. Sağlık çalışanlarımız için doğrusu sonuna kadar hak ettikleri bir destek olduğu kanaatindeyim. Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu olumsuzluklar bizim süreçten daha güçlü çıkmamıza inşallah vesile olacaktır. Bakın devlet tüm imkanlarıyla iş dünyasının ve vatandaşının yanındadır. Toplumun her kesimini önemseyen ve taleplerine cevap veren geniş kapsamlı bir çalışma hazırladık ve Genel Kurul'da kabul edildi. İhtiyaç duyulan düzenlemeler yapılmaya devam edecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde topyekün devlet-millet işbirliği ile üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirerek, yeri geldiğinde fedakarlık da yaparak bu sıkıntıları bertaraf edeceğiz. Hassaten yine bu açıklama vesilesi ile vatandaşlarımıza çağrımı yineliyorum 'Lütfen, bizler sizin için çalışıyoruz, evde kalın, uyarılara dikkat edin, inşallah dua ve sabırla her şey düzelecektir' şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Ekonomi
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Ekonomi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Hadise Seda Akgül Seren Serengil
Spor Falcao Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den torba kanun değerlendirmesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 22:34:04. #1.14#
title