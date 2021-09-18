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AK Parti, belediyeden işçi çıkarılmasına tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti, belediyeden işçi çıkarılmasına tepki gösterdi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediyesi'nden 10 kişinin daha işten çıkarıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediyesi'nden 10 kişinin daha işten çıkarıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nin hemen ardından Kdz. Ereğli Belediyesi'nde işten çıkarmaların başladığını ve devam ettiğini söyledi.

CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, seçim sürecinde bu yönde söylediklerinin havada kaldığını ifade eden Bozkurt, "Geçmişte seçim meydanlarında 'namus sözü' verip 'vicdandan' söz edenler, seçimin ardından ekmekle oynayarak asıl yüzlerini göstermişlerdir" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde çalışan 10 kişinin daha herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ifade den Bozkurt, Posbıyık'a, İşçi kıyımına son vermesi ve çıkarılan işçilerin geri alınması çağrısında bulundu.

Bozkurt, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kdz. Ereğli halkının teveccühü ile Belediye Başkanı olan Halil Posbıyık, kendisine gösterilen teveccühe layık olmadığını bir kez daha göstermiştir. Seçim meydanlarında 'Çocuklarınız, torunlarınız için oy istiyorum. Ereğli'nin geleceğine oy verin. Kimseyle bir problemim yok' diyen Posbıyık; o çocukların ebeveynlerini işten çıkararak hem çocukların hem de Ereğli'nin geleceğini karanlığa sürüklemektedir. Mademki kimseyle probleminiz yok, o zaman neden işinde, gücünde, ekmeğinde olan şirket çalışanlarını hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıyorsunuz? 'Halil Posbıyık'a oy vermeyin, geleceğe oy verin' derken; asıl aklınızdan geçenin çalışanların ve ailelerinin geleceklerini yok etmek oluğu artık tüm ilçe halkı tarafından anlaşılmıştır.

Yine seçim sürecinde 'Bu ekonomik sıkıntılar içerisinde belediyeden adam çıkaracak kişinin vicdanı yok demektir. İster A, B, C partisinden olsun beni ilgilendirmez, onlar benim Ereğli'de yaşayan halkımız, parçamız. Daha belediyeye işçi alacağız, yeni üretim alanları açacağız' derken; içinde bulunduğumuz pandemi süreci ve yüz yüze eğitimin de başladığı bu günlerde 10 aileyi müşkül durumda bırakmanızın akla, mantığa sığar; vicdanınızı rahatlatacak bir açıklaması var mı? Göreve geldiğiniz günden bu yana işten çıkardığınız onlarca kişi, Ereğli halkından birer parça değil mi? Size, ekmekle oynamanın ne kadar büyük bir günah olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizler AK Parti İlçe Teşkilatı olarak, işten çıkarılan bütün vatandaşlarımızın başta hukuk mücadeleleri olmak üzere her konuda yanlarında olarak üzerimize düşeni yapacağız. Belediye Başkanı Posbıyık'ın bu fütursuz davranışlarını da ilçe halkımızın takdirine bırakıyoruz." - ZONGULDAK

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