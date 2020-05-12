AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, esnaf temsilcilerini dinledi AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Esnaf Odaları Birliği'ni (BESOB) ziyaret ederek koronavirüs sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Esnaf Odaları Birliği'ni (BESOB) ziyaret ederek koronavirüs sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle oluşan esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Çelik, küçük esnafın kalkınmasının ülke ekonomisi açısından önemine vurgu yaparak, "Biz de elimizden gelen destek ve katkıyı sunuyoruz." dedi.

Balıkesir Esnaf Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem de Balıkesir'de 44 bin 100 esnafın muafiyet ve kredi faizlerinin silinmesini dört gözle beklediğini ifade etti.

Zor durumdaki esnafa yönelik devletin sağladığı 25 bin liralık krediyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getiren Erdem, "Hükümetimiz bu süreçte esnafımız için elinden geleni yaptı. Haziran ayında yapılması gereken borçlarımız, Temmuz, Ağustos'a yayıldı. Biz bu noktada ötelemeden ziyade bir muafiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA