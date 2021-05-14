AK Parti Ankara Gençlik Kollarından 1000 yetim çocuğa giysi yardımı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, ramazan ayında başlattıkları "Bir Tebessüm Yeter" kampanyası ile 1000 yetim çocuğun giysi ihtiyaçlarını karşıladı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, ramazan ayında başlattıkları "Bir Tebessüm Yeter" kampanyası ile 1000 yetim çocuğun giysi ihtiyaçlarını karşıladı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı programları çerçevesindeki kampanyayla toplam 1000 yetim çocuğun tişört, gömlek, pantolon ve ayakkabı gibi giysi ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı.

Ankaralı bir hayırseverin kapılarını açtığı depo, AK Parti Gençlik Kollarında gönüllü olan gençler tarafından hazır hale getirildi. Burada üç gün süren programda toplamda 750 minik giydirildi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, yaptığı açıklamada, ramazan ayında düzenledikleri birçok program içerisinde en çok önemsedikleri faaliyet olan "Bir Tebessüm Yeter" kampanyası ile 1000 minik yetim çocuğa ulaştıklarını belirtti.

Yıldız, kendilerine açılan depoda 750 çocuğa ulaştıklarını ifade ederek, "Akabinde AK Gençlik Ankara teşkilatımıza gönül vermiş arkadaşlarımız ile bizzat evlerini ziyaret ederek 250 yetim kardeşimize ulaştık ve elbise ihtiyaçlarını karşıladık. Allah'ın izniyle toplam 1000 yetim kardeşimize tebessüm olduk." ifadelerini kullandı.

Destek veren herkese teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Minik yetim kardeşlerimize ulaşmamızı sağlayan Vefa Sosyal Destek ekiplerine ve maddi olarak desteklerini esirgemeyen tüm Ankaralı hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kampanyamız için cansiperane, durmaksızın çalışan tüm AK Gençlik Ankara ailesini yürekten kutluyorum. Yetim kardeşlerimizin bir tebessümleri yetti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay