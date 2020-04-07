AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Berat Kandili mesajı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, bugünlerin kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olduğunu belirtti.

Ramazan ayının habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Berat, bizlere her türlü şer, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra etmeyi öğretir. Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Ramazan-ı şerifin habercisi olan mübarek Berat Kandili'nin, aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, yüklerimizden berat etmiş olarak ramazan ayına erişmeyi Allah'tan niyaz ederim. Tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum."

Kaynak: AA