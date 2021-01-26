Aileye yeni 'çocuk' geldi

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri arasında ilk sıralarda yer alan Prens William ile Kate Middleton, şu sıralar farklı bir mutluluk yaşıyor.ÇOCUKLAR DA ÇOK SEVİNDİ George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu olan çiftin ailesine yeni bir "çocuk" daha katıldı. Ama bu ilk anda akla geleceği gibi bir insan değil sevimli bir yavru köpek. Kısa bir süre önce Lupo adlı köpekleri hayata veda eden aile, büyük acılarını bu yeni katılımla atlatmaya çalışıyor. Kraliyet ailesi üzerine uzman olan gazeteci Russel Myers'ın açıkladığına göre Cambridge ailesine cocker spaniel cinsi yeni bir yavru köpek katıldı. YENİ KÖPEK LUPO İLE AYNI AİLEDEN Bu sevimli köpeği, Kate Middleton'ın erkek kardeşi James hediye etti. Adı henüz açıklanmayan bu köpeğin de tıpkı 9 yaşında hayatını yitiren Lupo gibi aynı aileden geldiği belirtildi. Cambridge ailesi yeni katılan bu köpeği, dişi olduğu ve çocukların, aralarına yeni katılan bu yavru nedeniyle çok mutlu olduğu ifade edildi.GEÇEN YILIN SON GÜNLERİNDE HAYATINI YİTİRMİŞTİ

Kate Middleton ve Prens William, kendileriyle birlikte dokuz yıl yaşayan Lupo'nun hayatını yitirdiği resmi Instagram hesaplarından da duyurmuştu. Çiftin resmi Instagram hesabında Lupo'nun bir pozu yer aldı. Cambridge Dükü Wililam ve Cambridge Düşesi Kate, paylaşımda, hafta sonu köpekleri Lupo'nun öldüğünü belirterek " Son dokuz yıldır ailemizin kalbindeydi ve biz onu çok özleyeceğiz" mesajını yazdı.KARDEŞİ DE MESAJ PAYLAŞTI Lupo'nun ölümünü Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton da kendi Instagram sayfasından duyurdu. Middleton, paylaşımında "Sizi hiçbir şey bir köpeğin kaybına hazırlayamaz. Hiç köpek sahibi olmayanlar için bu kaybı anlamak zor" diye yazdı.MIDDLETON AİLESİ BESLEMİŞTİ James Middleton " Öte yandan bir köpeği sevenler bu gerçeği bilir. Bir köpek sadece evcil bir hayvan değil, ailenin bir parçasıdır. En iyi arkadaş, en sadık yoldaş, bir öğretmen ve bir terapist" diye devam etti James Middleton.'KÖPEK KAYBETMEK BÜYÜK BİR ACI'

Kate Middleton'ın kardeşi James "Sevgili kız kardeşim ve ailesinin köpeği öldü" diyerek başladığı mesajında, yıllar içinde köpeğini kaybeden kişilerin, bu konudaki kaybın acısıyla ilgili olarak kendisiyle konuştuklarını da ekledi. James Middleton, bir köpek kaybetmenin sevilen bir insanı kaybetmekten farksız olduğunu da vurguladı. Middleton, 'Huzur içinde yat Lupo' diyerek mesajını tamamladı. Prens William ile Kate Middleton'ın köpeği Lupo, Düşes'in ailesi tarafından yetiştirilen bir ailenin üyesiydi. İngiliz cocker spaniel cinsi köpeğin Ella adı verilen annesi ile erkek kardeşleri Zulu, İnka ve Luna da Middleton ailesi tarafından büyütüldü.İDDİAYA GÖRE GEORGE'UN ADINI SEÇMİŞTİ

İtalyanca'da kurt anlamına gelen Lupo, Prens George'tan sorumluydu. Kate hamileyken, o ve William'ın isimlerin yazılı olduğu kağıtlar, Lupo'nun seçmesi için yere bırakılmıştı. Lupo'nun seçtiği kağıtta George adı yazılıydı. Middleton ve Prens'in büyük çocukları George doğduğunda çekilen aile fotoğrafında Lupo da yer almıştı.

Kaynak: Hürriyet