Ailesinin 425 gramlık "Nefes"i 144 gün sonra evine kavuştu

Antalya'da 540 gram doğduktan sonra kilosu 425 grama kadar düşen ve akciğerleri gelişmediği için solunum cihazıyla hayatta tutulan minik bebek, yaşam mücadelesiyle ailesine "nefes" oldu.

Gülcan Bilgin'in (33) hamileliğinin henüz 22. haftasında doğum sancıları başladı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede adını "Nefes" verdikleri kız bebeğini dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle 540 gram dünyaya gelen ancak kilosu 425 grama kadar düşen minik Nefes, akciğerleri gelişmediğinden solunum cihazına bağlandı.

Her an kaybedilme riski bulunan ve kalp damar açıklığı tedavisi de alan Nefes, her geçen gün yaşama daha sıkı sarıldı.

Vücut fonksiyonları zamanla düzene girmeye başlayan, 2 kilo 400 grama kadar ulaşan bebek, doktorların desteğiyle verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

Zorlu yoğun bakım sürecini atlatan Nefes, 144 gün sonra taburcu edilerek ailesince evine getirildi.

Gülcan ile Bayram Bilgin çifti, 6 yaşındaki İbrahim Efe'nin ardından kızları Nefes'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

"Kızımdan umudumu hiç kesmedim"

Anne Bilgin, AA muhabirine, zorlu sürecin mutlu sonla tamamlandığını söyledi.

Gece vakti birden başlayan ağrılarıyla kaldırıldığı hastanede doktoruna ilk söylediği şeyin, "Ne olur hocam, onu kurtarın, hayatta kalsın." demek olduğunu anlatan Bilgin, "Doğumdan sonra kızıma bir şey olacağı korkusuyla çok üzüldük, ağladık. Kızımdan umudumu hiç kesmedim. Her zaman ona güvendim. Hep 'Hayata tutunacak, o benim savaşçı kızım. Kesinlikle pes etmeyecek.' dedim. Ona inandım. Çok şükür sonunda her şey güzel oldu. Allah'ımıza şükürler olsun." diye konuştu.

Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan bebeğini kucağına ilk aldığında çok heyecanlandığını, sevinçten ağladığını vurgulayan Bilgin, hiç unutmayacakları o günü çok uzun zaman beklediklerini dile getirdi.

Baba Bayram Bilgin ise hiç beklemedikleri bir anda eşinin doğum yaptığını dile getirdi.

Bebeklerinin kuvözde kaldığı sürecin çok zorlu geçtiğini aktaran Bilgin, "Allah kimseye göstermesin. Her gün hastaneye gittik, ağlayarak döndük. Tam 144 gün sonra hastaneden taburcu edildik. Bu 144 gün bize 10 sene gibi geldi. Ömrümüzden ömür gitti. Kızımı ilk kucağıma aldığımda büyük heyecan yaşadım." ifadelerini kullandı.

Kardeşini görünce heyecanlanan İbrahim Efe de Nefes'in yaşaması için her gün dua ettiğini dile getirdi.

Nefes'in sağlık durumu iyi

Özel hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servis sorumlusu, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Salih Kalay da bebeğin kalple ilgili damar açıklığı olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesinde de bir ay tedavi gördüğünü bildirdi.

Nefes'in yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kalay, bebeğin hiçbir şikayeti olmadan evine gönderildiğini söyledi.

Hastanenin Müdürü, Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör ise Nefes bebeğin yapılan müdahaleler sayesinde hayata tutunduğunu, sağlıklı şekilde taburcu edilmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş