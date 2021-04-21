Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
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Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor

Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ramazan Sert (30), evinin önünde oluşturduğu atölyede atıl durumdaki ahşap malzemeleri kullanarak kulübe, saksı ve dekorasyon ürünleri yapıyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ramazan Sert (30), evinin önünde oluşturduğu atölyede atıl durumdaki ahşap malzemeleri kullanarak kulübe, saksı ve dekorasyon ürünleri yapıyor. Geri dönüşüme de katkı sağlayan Sert, el emeği ürünlerini satmayıp, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor.

Fabrikada işçi olarak çalışan Ramazan Sert, pandemi sürecinde, çocukluğundan beri ilgi duyduğu ahşap ürün yapımına başladı. Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boş vaktini değerlendirmek ve geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen Sert, evinin önünde atölye oluşturdu. Çevresinden atıl durumda olan ahşap malzemeleri toplamaya başlayan Sert, bu ürünlerle işe koyuldu. Atık malzemelere yeniden hayat veren Sert, saksı, kulübe, masa, sandalye, dekorasyon ürünleri yapıp dönüşüme de katkı sağlıyor. Ürünlerini satmayan Sert, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vaktini atık ahşaplar arasında çalışarak geçirdiğini belirten Sert, "Boş oturmak yerine zamanımı nasıl değerlendiririm, diye düşündüm. Çocukluktan beri merakım olan ahşaba yöneldim. Hobi olarak, atıl ahşap malzemeleri toplamaya başladım. Kapı, pencere, dolap, sehpa gibi atık ahşapları kullanarak çiçeklik, sepet, koltuk, masa sandalye, kitaplık ve çeşitli ev dekorasyon ürünleri yapıyorum. Boş vakitlerimi geri dönüşüme adadım. Ahşap malzemeyi hem geri dönüşüme kazandırıyorum hem de hobimi yaparak mutlu oluyorum" dedi.

Ürünleriyle çevresinin beğenisini kazandığını dile getiren Ramazan Sert, "Çevremdeki bazı arkadaşlarım beni örnek alıp bu işe yöneldi. Ben de yaptıklarımın beğenilmesinden mutlu oluyorum. Bu işi satmak, gelir elde etmek için yapmıyorum. Ürünlerimi ihtiyacı olan kişilere hediye ediyorum. Özel sipariş verenler de oluyor. Malzemelerini alıp getiriyorlar. Onlar için de ücretsiz yapıyorum" diye konuştu.


Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor
Ahşabı şekillendirip, ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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