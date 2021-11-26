Ahlat'ta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi"nin kısa film tanıtımı yapıldı - Haberler
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Ahlat'ta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi"nin kısa film tanıtımı yapıldı

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" kapsamında hazırlanan kısa filmin tanıtımı yapıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" kapsamında hazırlanan kısa filmin tanıtımı yapıldı.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakamı Fikret Dağ, güzel bir projenin ilçeye kazandırıldığını belirterek, "Bu projeyle atalarımızdan miras aldığımız bu yadigarları gelecek nesillere sunmak amacını taşımıştık. Kazı ekibimizin de özverili çalışmalarıyla 150 mezar taşına müdahale ettik. Bu çalışmalar kapsamında bebek sanduka mezarları gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla bunları gelecek nesillere aktarmak adına yapılan bu çalışmalarla gurur duyuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da projede emeği geçenleri kutlayarak, ilçe adına oldukça verimli bir projenin hayat bulduğunu söyledi.

Ahlat Kazı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz ise proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumun ardından kısa tanıtım film izlendi.

Ahlat'ta Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi nin kısa film tanıtımı yapıldı

Ahlat'ta Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi nin kısa film tanıtımı yapıldı

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AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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