AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI || Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için kira artış oranları büyük bir önem taşıyor. Özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri, gözleri yeniden açıklanacak resmi verilere çevirdi. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayına dair TÜFE oranları henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için, ağustos ayı kira artış oranı da henüz açıklanmadı. Kira artış oranlarının belirlenmesinde esas alınan enflasyon verileri, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK'in yayımlayacağı TÜFE verisiyle birlikte kira sözleşmelerine yansıtılacak oran da belli olacak.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu

Öte yandan geçtiğimiz ay açıklanan verilere bakıldığında, Temmuz 2025'te uygulanan kira zam oranı %43,23 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda, ağustos ayı için de benzer bir oranın çıkması bekleniyor.