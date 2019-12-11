Ağrı şehir içi ulaşımında "hastabüs" ve "öğrencibüs" dönemi

11.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:04

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, kentte vatandaşların daha kolay ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla hayata geçirdiği hastabüs ve öğrencibüs projeleri büyük ilgi görüyor.

Kentte belediye tarafından aralarında hastabüs ve öğrencibüs ismi verilen ulaşım araçlarının da bulunduğu 66 minibüs ile otobüs, törenle vatandaşın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Savcı Sayan, öğrencibüsün direksiyonuna geçerek üniversite hattı boyunca öğrencilere şoförlük yaptı.

Daha önce öğrenciler için 1,5 lira olan şehir içi ulaşım bedelini 25 kuruşa indiren Sayan'a üniversiteli gençler ilgi göstererek teşekkür etti.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 66 yeni ulaşım aracını hizmete aldıklarını söyledi.

"Ağrı'ya daha çok öğrenci gelsin diye devrim yaptık"

Ulaşım fiyatlarında da düzenleme yaptıklarını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Bundan böyle Ağrı'da yetişkinler 1,5 lira, öğrenciler 25 kuruş ödeyecek. Hastabüsler için de 1 lira ücret ödenecek. Ayrıca merkezde kalıp Eleşkirt ilçesinde yüksekokula giden öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz daha önce 7 lira ödüyorlardı, artık aldığımız öğrencibüslere 1,5 lira ödeyecekler. Öğrencilerimiz öğrencibüslerle kampüsten şehir merkezine ve Eleşkirt ilçemize gidip geliyorlar. Onun dışında öğrenci kardeşlerimiz diğer minibüslerimizden 25 kuruş ödeyerek faydalanıyorlar. Amacımız Ağrı'yı öğrenci kenti yapmak. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine daha çok tercih yapmalarını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla ulaşımda böyle bir devrim yaptık."

Sayan, kentin doğunun parlayan yıldızı olma yolunda ilerlediğini belirterek öğrencilerin artık yoğun olarak Ağrı'yı tercih edeceklerini dile getirdi.

Öğrencilere yönelik birçok projelerinin olduğunu belirten Sayan, "İnternet zaten bedava, ihtiyacı olan öğrencilere ekmek de dağıtıyoruz. Kampüste bir çorba merkezi yapacağız ve öğrencilere çorba dağıtacağız. Yakın zamanda kampüste kahvaltı merkezi yapacağız. Öğrenci atölyeleri kuracağız. O atölyelerde Ağrı'ya yarayacak üretimlerde bulunsunlar. Ağrı'yı her yerde anlatıp arkadaşlarını davet etsinler. Tercih konusunda bize yardımcı olsunlar. İsteklerini bize göndersinler, her alanda onlara rahatlık yaşatacağız." dedi.

Kaynak: AA