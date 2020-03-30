Ağrı'da vatandaşlara "koronavirüs" uyarısı Ağrı'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ağrı'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ağrı'da Valiliğin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü Özen de polis ekiplerinin çalışmasına katılarak Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşları uyardı.

Özen, sohbet ettiği vatandaşların salgına karşı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA