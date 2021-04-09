Ağrı'da şekerleme paketlerine sentetik uyuşturucu gizleyerek kargoya veren zanlı tutuklandı
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Ağrı'da şekerleme paketlerine sentetik uyuşturucu gizleyerek kargoya veren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da şekerleme paketlerine sentetik uyuşturucu gizleyerek kargoya veren zanlı tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kargoya verilen şekerleme paketlerine sentetik uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kargoya verilen şekerleme paketlerine sentetik uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo şirketine gönderilmesi için verilen şekerleme paketlerine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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