Ağır ceza mahkemesi başkanının tehdit edildiği sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağır ceza mahkemesi başkanının tehdit edildiği sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ağır ceza mahkemesi başkanının tehdit edildiği sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Sosyal medya sitelerinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek ile ilgili paylaşılan tehdit içerikli mesajlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya sitelerinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek ile ilgili paylaşılan tehdit içerikli mesajlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, Hrant Dink cinayeti, MİT tırlarının durdurulması ve terör örgütü DHKP-C davalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek ile ilgili, Twitter'daki bazı tehdit içerikli paylaşımları incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, "Cayan_burasi" isimli kullanıcı tarafından dün yapılan paylaşımda tehdit içerikli ifadelerin yanı sıra, bazı evlerin duvarlarında Gürlek hakkında tehdit dolu mesajların yazılı olduğu fotoğrafların yer aldığı görüldü.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talimatı üzerine, paylaşım ve olası failleriyle ilgili geniş çaplı araştırma yapılırken, paylaşımı yapan kişi veya kişilerin, silahlı terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı oldukları değerlendiriliyor.

Öte yandan hakkındaki tehdit içerikli mesajlarla ilgili Hakim Akın Gürlek'in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

Son Dakika | BM'den Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma 'Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik' çağrısı
Son Dakika | BM'den Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik" çağrısı
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Mehmet Şimşek Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Aleyna Tilki Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mert Günok Cüneyt Çakır Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağır ceza mahkemesi başkanının tehdit edildiği sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:23:58. #1.15#

title