Ağaköy'e modern hizmet binası
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Ağaköy'e modern hizmet binası

Ağaköy'e modern hizmet binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi'ne yapılan hizmet binası törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi'ne yapılan hizmet binası törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi için projelendirilen hizmet binası, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz'un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Toplam 336 metrekare alan üzerine inşa edilen, bünyesinde çok amaçlı salon, düğün salonu ve hizmet birimlerinin bulunduğu iki katlı binanın açılış töreninde konuşan Alinur Aktaş, bölge halkının en önemli taleplerinden birinin hayata geçirilmiş olduğunu vurguladı. Pandemi nedeniyle ülkenin çok zor günlerden geçtiğini, ancak normalleşme süreciyle birlikte Ağaköy hizmet binas'nın düğün, nişan, konferans gibi farklı etkinliklerle dolu dolu kullanılacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Gürsu nüfusu 100 bine dayanan ve hızla gelişen ilçelerimizden biri. O nedenle ulaşımdan altyapıya, spor tesislerinden hizmet binalarına kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Bilhassa kırsal mahallelerimizde yaşam kalitesini artıracak yatırımlara önem veriyoruz. Bu hizmet binalarını sadece Gürsu'ya değil, Mustafakemalpaşa'ya da Yenişehir'e de, İnegöl'e de kazandırıyoruz. Hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da Ağaköy Mahalle Konağı'nın seçim öncesi verdikleri sözlerden biri olduğunu hatırlatarak, bir sözü daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin elinin her yerde olduğunu hatırlatan Işık, katlı otopark ve kapalı Pazar alanı, Cüneyt Yıldız Caddesi düzenleme ve Ana Kucağı başta olmak üzere bölgeye kazandırılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Kurdeleyi keserek binayı hizmete açan Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra vatandaşlarla sohbet edip, şeftali ve armut hasadının başladığı mahalledeki soğuk hava depolarını ziyaret etti. - BURSA

Ağaköy'e modern hizmet binası
Ağaköy'e modern hizmet binası
Ağaköy'e modern hizmet binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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