Afyonkarahisarlı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

14.09.2019 15:02

Diyarbakır'a giderek, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan ve evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi başlatan annelere 2 gün boyunca destek veren Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canser Kuzu ve beraberindeki 10 kadın kente döndü.

Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent konseyi kadın meclisi öncülüğünde, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından dolayı HDP'yi sorumlu tutan annelerin parti binasında başlattığı oturma eylemine iki gün boyunca destek veren Afyonkarahisarlı kadınlara teşekkür etti.

Kadın meclisinin çok yerinde bir karar verdiğini dile getiren Kuzu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'daki ilk günümüzde İl Emniyet Müdürümüz bizi güvenli bir şekilde HDP İl binasının önünde eylem yapan annelerimizle buluşturdu. Orada, annelerimize verilen büyük desteklere şahit olduk. Ancak, bir kadın grubu olarak annelerimizi Türkiye'de ilk defa biz ziyaret etmişiz. Onun da ayrıca gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Orada annelerimizle yaşadığımız anlar ve konuşmalar, şimdi kelimelerle anlatılamaz. Çok değişik duygular besliyorsunuz. Onların acılarına ortak olmak istiyorsunuz. Annelerimizin acıları gerçekten çok büyük. Şuanda okullarında olması gereken çocuklarımız maalesef, PKK teröristlerinin ellerinde. Allah, kimseye böyle acılar yaşatmasın."

Annelere destek için Türkiye genelinden ziyaretçi akını olduğunu aktaran Kuzu, "Bakanlarımız başta olmak üzere, siyasi parti temsilcilerimiz ve sanatçılarımız oraya gelerek annelerimize destek oldu. Türkiye'deki bütün kadınlarımızı oradaki annelerimize destek vererek acılarını paylaşmaya davet ediyorum." dedi.

Kuzu, çocukları PKK'lı teröristlerin ellerinde olan annelerin büyük çoğunluğunun korktuğunu vurguladı.

Hiçbir annenin korkmaması gerektiğine dikkati çeken Kuzu, "O annelerin hepsi HDP il binası önüne gelsinler ve o eyleme dahil olsunlar. Orada çok cesur annelerimiz var. Her gün orada konuşmalar yapılıyor. Biz orada annelerimizin konuşmalarından çok etkilendik. İnşallah, oradaki cesur anaların güçleri terörü bitirecek. Biz, buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA