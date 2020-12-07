Afyonkarahisar Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

07.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24,65 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24,65 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

24,65

 37,50

Beyaz haşhaş

HMS

26,00

 26,00

Mısır

HMS

 1,80

 1,80

Buğday

HMS

 1,70

 2,30

Arpa

HMS

 1,30

 1,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

İlgili Haberler

Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı
Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı
EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
BTSO, Türkiye- ABD ticaret hacminin artırılmasına en yüksek katkıyı sağlamayı hedefliyor
BTSO, Türkiye- ABD ticaret hacminin artırılmasına en yüksek katkıyı sağlamayı hedefliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Falcao Sörloth Caner Erkin Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 12:12:34. #1.15#
title