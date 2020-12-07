Afyonkarahisar Ticaret Borsası
07.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24,65 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24,65 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|24,65
|37,50
|Beyaz haşhaş
|HMS
|26,00
|26,00
|Mısır
|HMS
|1,80
|1,80
|Buğday
|HMS
|1,70
|2,30
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
Haber Yorumları
500