Afyonkarahisar'da traktör devrildi: 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Ünal (15) idaresindeki 03 PC 564 plakalı traktör, Karacaören beldesi hayvan pazarı mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile traktörün üzerideki Ulvi Yıldız (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Ünal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.