Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için protokol imzalandı
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Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için protokol imzalandı

16.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:26
Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için protokol imzalandı

Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında banka tarafından kredi kullandırılması uygun görülen üreticilere, sadece krediyle hayvan alımının yapıldığı dönemde ve sadece krediyle satın alınan hayvanların işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 18 ay vadeli işletme kredisi kullandırılacağı bildirildi.

Yatırım kredisi olarak da damızlık küçükbaş hayvan alımının finansmanı amacıyla 84 ay vadeli kredi kullandırılacak.

Vali Gökmen Çiçek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde 8. sırada olan Afyonkarahisar'ı bu proje ile 5. sıraya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Afyonkarahisar'ı küçükbaş hayvancılığın merkezi haline getirmek istediklerini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Hocalar ve Evciler ilçesinde pilot ilçe olarak projeyi başlatıyoruz. Bölgesel kalkınmaya büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın Beye çok teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje, birçok ilde başarılı bir şekilde uygulanıyor. Afyonkarahisar'da da projeyi başarılı bir şekilde uygulayacağımıza inanıyorum. Afyonkarahisar küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde 8. sırada. Biz bu proje ile 5. sıraya yükselme hedefindeyiz. Kararlıyız. Projeyi sonuna kadar takip edeceğiz."

Vali Çiçek'in açıklamasının ardından protokol için karşılıklı imzalar atıldı.

Protokol imza töreninde Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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