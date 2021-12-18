Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı - Haberler
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Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da günlerdir beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, kentte özellikle karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarını açık tutmak için alarma geçti.

Afyonkarahisar'da günlerdir beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, kentte özellikle karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarını açık tutmak için alarma geçti.

Meteorolojinin Afyonkarahisar için günlerdir yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından yağış sabah erken saatlerde başladı. Kent yağışın ardından beyaza bürünürken, kentin normal günlerde insan kalabalığından dolayı dolup taşan cadde ve sokakları ise yağış nedeniyle bomboş kaldı. Ege Bölgesi'nin kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da karayolları ekipleri Ankara, Konya, Kütahya, İzmir ve Antalya karayollarından aksama yaşanmaması için adeta alarma duruma geçti. Kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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