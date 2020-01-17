: Afyonkarahisar ak parti'li kaya suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştı

17.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:59

AK Parti'li Kaya: Suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştı (2)

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMASIN İSTİYORLAR'

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye üzerinde oynanan tüm oyunların bozulduğunu, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanların başaramadığını ve başaramayacağını söyledi. 'Barış Pınarı Harekatı' ile sınır güvenliğinin korunması ve 'güvenli bölge' oluşturulması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarını sürdürdüğünü belirten AK Parti'li Kaya, şunları söyledi:

"Ekim ayının başında, gerek sınır güvenliğimizi korumak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak gerekse Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmak adına 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, dik duruşu ile sahada, dünyanın en güçlü denilen iki ülkesiyle anlaşmaya oturtan diplomatik zekasıyla da masada sergilediği liderlik sayesinde büyük bir oyunu da bozduk. Hemen yanı başımızda oluşturulmaya çalışan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk."

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin farkında olan dış güçlerin, farklı yollarla Türkiye'yi durdurma planı yürüttüğünü dile getiren AK Parti'li Kaya, "Türkiye güçlü olmasın hatta Türkiye diz çöksün, istiyorlar. Bunun için çok fazla mücadele verenler var. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran Cumhurbaşkanımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Adeta 'Erdoğansız' bir Türkiye için Türkiye'den yerli iş birlikçilerle birlikte uğraşan dış güçler oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu