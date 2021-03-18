AFYONKARAHİSAR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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AFYONKARAHİSAR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:35

Kocatepe Asri Mezarlığındaki Hava Şehitliği'nde düzenlenen tören Çelenklerin sunulması Top atışı yapılması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Vali Gökmen Çiçek'in şehitlik özel defterini imzalaması Kuran-ı Kerim tilaveti Şehitliklere karanfil bırakılması Üsteğmen...

Kocatepe Asri Mezarlığındaki Hava Şehitliği'nde düzenlenen tören

Çelenklerin sunulması

Top atışı yapılması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Gökmen Çiçek'in şehitlik özel defterini imzalaması

Kuran-ı Kerim tilaveti

Şehitliklere karanfil bırakılması

Üsteğmen Gülsün Kılıçakın'ın konuşması

AFYONKARAHİSAR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kocatepe Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek, törende Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Kur'an- Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından, şehitliklere karanfiller bırakıldı.

Törene, Vali Çiçek'in yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

AFYONKARAHİSAR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
AFYONKARAHİSAR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
AFYONKARAHİSAR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
AFYONKARAHİSAR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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