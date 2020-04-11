Afşin Belediyesi maske üretecek
Afşin Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske üretecek.
11.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:24
Afşin Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske üretecek.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı yazılı açıklamada, maskelerin sağlık standartlarına uygun üretileceğini belirtti.
İlçede maske sıkıntısı yaşanmayacağına dikkati çeken Güven, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan çalışmalarımız sürerken pazartesiden itibaren tesislerimizde maske üretimine başlayacağız. Vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA