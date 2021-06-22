Afganistan ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısında Taliban kontrolü ele geçirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısında Taliban kontrolü ele geçirdi.

Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Afganistan-Tacikistan arasında bulunan Şirhan sınır kapısına dün gece saatlerinde saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu bu sabah saatlerinde Şirhan sınır kapısının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini ifade eden Veli, güvenlik güçlerinin bu bölgeyi tamamen terk ettiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda Şirhan sınır kapısı ve kamu binalarının kontrolünü sağladıkları ve güvenlik güçlerinin kendilerine teslim oldukları iddia edildi.

Afganistan ile Tacikistan arasında bulunan en önemli kapılardan bir olan Şirhan sınır kapısından her gün ticari mal taşıyan onlarca araç geçiyor.

Ayrıca bu iki ülke arasında iki sınır kapısı daha bulunuyor. Bunlardan biri Tahar vilayetinde Amu Nehri kıyısında yer alırken diğeri ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bulunuyor.

Öte yandan dün sabah saatlerinde de Taliban militanları, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

İki gün önce yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
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