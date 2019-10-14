Afganistan'da savcı öldürüldü
Afganistan'ın Gur vilayetinde görev yapan bir savcının uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Gur vilayetinde görev yapan bir savcının uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Gur Emniyet Amiri Vahidullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, savcı Abdul Mumin'in Firoz Koh şehrinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda savcı ile kardeşinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nizami, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Nizami, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.