Aesob, Ahde Vefa Ödül Töreni'nde Oda Başkanlarını Ödüllendirdi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Oda Genel Kurullar Hazırlık ve Ahde Vefa Ödül Töreni düzenledi. Merkez ve ilçelerde bulunan 75 esnaf ve sanatkar odası ile oda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende AESOB Başkanı Adlıhan Dere, verdikleri hizmet ve kazandırdıkları değerlerden dolayı oda başkanları ve yönetimlerine plaket takdim etti.



AESOB, yaklaşan seçimler ve yeni yıl öncesi merkez ve ilçelerde bulunan esnaf ve sanatkarlar oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri için Ahde Vefa Ödül Töreni düzenledi. 37 oda başkanı ve yönetimi, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar ilçelerde faaliyet gösteren, 38 ilçe oda başkanı ve yönetiminin katıldığı törenler, AESOB'un, 1 yıllık faaliyet filmi ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin açılış konuşması ile başladı.



"Bu sene yapılacak seçimler farklı olacak"



AESOB Başkanı Dere, merkez ve ilçe oda başkanlarına hitap ederek, göreve geldiği 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren AESOB'a yeni bir vizyon ve misyon kazandırdıklarını dile getirdi. Kurumsallaştıklarını ve esnafın sorunlarının çözümü noktasında doğru tespitler ve mikro çözümler ürettiklerini ifade eden Dere, "Bildiğiniz üzere Ocak 2018 itibari ile oda seçimlerimiz başlıyor. Odalarımız seçim hazırlıklarını tamamladı. Bu sene yapılacak seçimler farklı olacak. Seçimlerimiz kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Demokratik ve adil bir seçim sonrasında esnafımızın kazanacağı bir süreç geçireceğimize inanıyorum" dedi.



"Esnaftan Halk Bankasına destek"



Başkan Adlıhan Dere, oda seçimlerinin başarılı geçmesini temenni ederek, Antalya'da faaliyet gösteren esnafa ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. AESOB Başkanı Dere, Halk Bankası hakkındaki iddialara değinerek, "Son günlerde ülkemizin gelişmesi, Amerika'daki kurmaca mahkemelerde uydurma senaryolarla engellenmeye çalışılıyor. Tüm bu senaryoya bakınca ülkemizin ve milletimizin hala dimdik ayakta durmasını hazmedemeyenler var. Ülkemizin fiziki terörle yıkmaya çalışanlar şimdi ise ekonomik terör ile iş başında. Hepinizin bildiği gibi ben aynı zaman S.S. Antalya Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanıyım. Bugün Halk Bankası üzerinde oynanan bu kirli oyunlar neticesinde biz esnafımıza kredi veremiyoruz. Bu durumda esnafımız borçlarını ödeyemiyor ve sorunlarla baş başa kalıyor. Yani esnafımızın milletimizin geleceğimizin nasıl karartılmaya çalışıldığını boyun eğdirmeye çalışıldığını hep beraber görüyoruz ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi ile erişemedikleri hain planlarına bugün yaratmaya çalıştıkları suni kriz algısıyla da erişemeyeceklerini bir kez daha belirtmek istiyorum. İstihdamda her geçen gün daha da büyüyen Türkiye'mizin terör örgütleri ile mücadele ettiği bu kritik dönemde asıl hedeflerimizden asla taviz vermememiz gerekiyor. Esnaf ve sanatkarımızın bankası olan Halk Bankamıza sahip çıkalım" şeklinde konuştu.



Palandöken'den tebrik ve selamlama



Merkez odalar Ahde Vefa Ödül Töreni'nde Adlıhan Dere'nin kürsü konuşması sırasında salondaki başkan ve yönetimlerine telefon ile canlı olarak seslenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Antalya'da faaliyet gösteren esnafların çok şanslı olduğunu vurgulayarak, Adlıhan Dere'nin ve AESOB'un Türkiye'deki tüm birliklere örnek olacak projelere imza attığını ve atmaya devam edeceğine olan inancını aynı zamanda da Adlıhan Dere'nin AESOB'da ilklere imza attığını dile getirdi.



İlçe odaların Ahde Vefa Ödül Törenine katılan Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık ise, ilçelerde faaliyet gösteren odalar ile iletişimlerinin çok güçlü olduğunu belirterek AESOB'un Antalya'da öncü olduğunu ve büyümeye hızla devam ettiğini vurguladı. Düzenlenen Ahde Vefa Ödül Töreni kapsamında AESOB Başkanı Dere, Antalya merkezde ve ilçelerde bulunan oda başkanı ve oda yönetim kurulu üyelerine odalarına, esnaf ve sanatkarlara yapmış oldukları hizmet ve kazandırdıkları değerlerden dolayı plaket ve teşekkür belgelerini takdim ederek, başarılarının hayat boyu devam etmesi temennilerinde bulundu. - ANTALYA