'Aeneas kültür rotası' edremit'ten başlayacak

08.10.2019 16:06

EDREMİT'in tarihi zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve bölgeyi turizm alanında dünya çapında bir destinasyon haline getirebilmek adına, Edremit Belediyesi'nin projesi olan Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi'nin Kültür Rotaları Enstitüsü'nce dünya çapında 15 yeni kültür rotasından birisi olarak belirlendi.

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, Avrupa Konseyi'nin davetlisi olarak Romanya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 9. İstişare Forumu toplantısına katıldı. Başkan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar ile birlikte Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen toplantıda, Avrupa Konseyi'nin Kültür Rotaları Enstitüsü ve UNESCO temsilcilerinden oluşan özel komisyona proje tanıtımı yaptı. Ardından, diğer kültür rotalarının temsilcileri ve Avrupa'da turizm alanında öncü olan kentlerin yetkilileriyle bir araya gelerek, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Karşılıklı heyetler arası görüşmelerde, Edremit'in tarihi zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve bölgeyi turizm alanında dünya çapında bir destinasyon haline getirebilmek adına, Edremit Belediyesi'nin projesi olan Aeneas Kültür Rotası detayları ile anlatıldı. Toplantıda Aeneas Kültür Rotası, Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından 2020 yılında Türkiye'den başlayacak ilk, dünya çapında ise 15 yeni aday kültür rotasından birisi olarak belirlendi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan alınan sonuçla gurur duyduklarını belirterek şöyle dedi:

"Edremit Belediyesi'nin projesine verdiği sonsuz desteğin yanı sıra, Kültür Bakanlığı ile bizler adına görüşme gerçekleştiren sayın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Genel Sekreteri Stefano Dominioni'nin, üzerimize düşen ne ise yerine getirmeye devam edeceğimizi bilmesini istiyorum. İstişare Forumu'nun ikinci gününde, kentimize turizm alanında çok ciddi bir ivme kazandıracağına inandığım Aeneas Kültür Rotası projesi ile ilgili çalışmalarımızın hazırlanmasında birçok insanın çok ciddi emekleri bulunuyor. Bu çalışmalara önemli katkılar sunan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Elisa Falcini, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Genel Sekreteri Stefano Dominioni ve Avrupa Konseyi yetkililerine destekleri için Edremit halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: DHA

- Balıkesir