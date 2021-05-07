Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
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Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak

Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın-Muğla karayolu kenarında Çine Çayı yanında inşa edilen ve ışıklandırılması yapılan Adnan Menderes Müzesi'nin son hali gece havadan görüntülendi.

Aydın-Muğla karayolu kenarında Çine Çayı yanında inşa edilen ve ışıklandırılması yapılan Adnan Menderes Müzesi'nin son hali gece havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat takip ettiği ve Aydın Valiliği himayesinde inşa edilen, 26 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi girişindeki Adnan Menderes Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Merhum Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müze, Menderes'in Yassıada günlerinde hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına inşa edildi. Çevre düzenlemeleri tamamlanan Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri, gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek.

"Son hali, gece havadan görüntülendi"

90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Müzesi, Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak inşa edilirken, müzenin ışıklandırılmış son hali drone ile havadan görüntülendi. Müze binası, alt bölümdeki restoran, iki adet değirmen, camii, dinlenme ve yeşil alanlarının ışıklandırılmış son hali görenleri kendine hayran bıraktı. Tüm ihtişamı ile misafirlerini bekleyen müzenin bu ay içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirilmesi bekleniyor. - AYDIN

Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak
Adnan Menderes Müzesi'nin ışıkları tarihi aydınlatacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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