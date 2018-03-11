Adnan Menderes Barajı Ekonomiye Can Veriyor

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Çine ilçesinde 2010 yılında devreye alınan Adnan Menderes Barajı'nın taşkın önleme, tarımsal sulama ve elektrik üretimiyle ekonomiye 447 milyon liralık katkıda bulunduğunu belirtti.

Osmanlı döneminde yapılması planlanan ancak 141 yıl sonra hayata geçirilen Çine Adnan Menderes Barajı'nın 136,5 metre yüksekliğiyle sınıfında dünyanın en büyük 5. barajı olduğuna işaret eden Balta, barajın, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını ifade etti.

Barajın bölgede yaşanan taşkınları engellemek ve tarımsal sulama için kurulduğunu, 350 milyon metreküp suyla 211 bin dekar zirai arazinin sulandığını ifade eden Balta, şu bilgileri verdi:

"Barajın yapılmasıyla 91 bin metrekare zirai arazi taşkınlardan korunmuştur. Bu baraj sayesinde bölgede yılda ortalama 180 milyon liraya mal olan taşkın zararı da önlenmiştir. Ayrıca barajda kurduğumuz hidroelektrik santraliyle de yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. Yıllık 35 milyon lira enerji katkısı vardır. Barajımızın yılda ürettiği enerjiyle 120 bin kişinin ihtiyacı karşılanmaktadır. Barajımızın taşkın, sulama ve enerji faydalarını topladığımızda yılda 447 milyon liralık bir faydası vardır. Tüm bunlara baktığımızda barajın ülke ekonomisine ne kadar önemli bir katkısı olduğunu görmüş bulunuyoruz."

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Aydın'a son 15 yılda 4,4 milyar liralık yatırım yapıldığını da anlatan Balta, şunları kaydetti:

"Aydın'da yıllık 72 milyon metreküp içme suyu sağladık. Aydın şehir merkeziyle birlikte 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. 426 bin dekar araziyi sulama suyuna kavuşturduk. Bu sulama suyuna karışan arazilerimizle birlikte çiftçilerimize yıllık 469 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. 11 baraj, 6 göleti tamamladık. 89 dere ıslahını da tamamlamış bulunuyoruz. Devam eden 13 sulama tesisimizle birlikte 264 bin dekar sahaya sulama suyunu getirmeyi hedefliyoruz."