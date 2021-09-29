Adjust, 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust'ın 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu', uygulama ekonomisinin dünya çapında büyüdüğünü ve büyüme faktörlerinin bölgelere göre değiştiğini gösterdi.

Adjust, büyüme faktörleri bölgeden bölgeye değişse bile uygulama ekonomisinin dünya çapında genişlediğini gösteren, küresel odaklı hazırladığı, 'Karşılaştırmalı İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Verilen bilgiye göre, bu küresel çalışmada, yaklaşık 250 ülke ve 12 sektörde, 5 binden fazla uygulamadan 6 milyar ücretli yükleme ile 270'den fazla reklam ağı analiz edildi.

Konu hakkında konuşan Adjust COO'su Andrey Kazakov, "Uygulama ekosistemindeki küresel büyümenin hızla arttığını görüyoruz ve bu yıl yapılacak toplam reklam harcamasındaki aslan payının yüzde 75 ile mobil alanda yapılacağı öngörülüyor. Bunu olabildiğince etkili bir şekilde kullanmak için UA (user acquisition) yöneticilerinin bölgeler ve sektörler özelinde en iyi stratejilere sahip olması gerekiyor. Şirketimizin 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu' mobil reklamcılık sektörünün perde arkasını gösteriyor. Rapor, hangi ağların en yaygın şekilde kullanıldığını, hangi reklam kanallarının birlikte kullanıldığında verimli olduğunu ve hangi kullanıcı gruplarının nerede olduğunu belirlemek için o bölgelerde ve sektörlerdeki diğer şirketlerin verilerinden yararlanıyor ve verimliliği baz alıyor" açıklamasında bulundu.

Rapordaki ana bulgulardan birkaçı şöyle açıklandı:

"Türkiye'deki büyümenin kaynağı büyük ölçüde oyun dışı sektörlerden.

Küresel uygulama ekonomisi büyüme rekorları kırıyor, ancak bu büyümeyi sağlayan faktörler bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Örneğin, APAC(Asya-Pasifik) bölgesindeki büyüme hala mobil Oyunlar tarafından desteklenirken, Türkiye'deki büyüme, kaynağını büyük ölçüde oyun dışı sektörlerden alıyor. Facebook, Google, AppLovin ve Unity, Türkiye'deki tüm sektörlere hakim durumda. APAC bölgesinde Facebook ve Google Ads, çoğu sektör ve pazarda reklam harcaması açısından listelerin en üst sıralarında yer alıyor, ancak bölgesel ağlar basamakları tırmanmaya devam ediyor.

Oyunlar, en büyük kullanıcı kazanımı odaklı kategori olmaya devam ediyor ve bu kategorinin başını APAC bölgesi çekiyor. Şirketin küresel verilerine göre oyunlar, tüm sektörlerdeki toplam UA reklam harcamasının yüzde 50'sini oluşturuyor. Operasyonlarını APAC bölgesinde sürdüren şirketler, oyunlardaki UA çalışmalarına yüzde 64'e kadar yüksek bir oranla en çok harcamayı yapıyor ve bunu Kuzey Amerika (yüzde 57) ve EMEA (yüzde 39) izliyor. AppLovin ve IronSource, bu sektörde lider konumunda ve Facebook, Google Ads, TikTok, Unity ve Mintegral de önemli bir pazar payına sahip.

Güneydoğu Asya e-ticaret'te Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.

Güneydoğu Asya (SEA), m-ticaret sektöründeki güçlü büyümeye öncülük ediyor. Şirketin verileri, Güneydoğu Asya bölgesindeki e-ticaret kurulumlarının 2021'in ilk yarısında yüzde 18 büyüdüğünü gösteriyor ve bu rakamlar şu anda Çin ve Hindistan'daki dijital perakendeyi geride bırakıyor. Google ve Facebook hala en yaygın pazarlama kanalları olsa da TikTok, Affle, Naver, InMobi ve Appier gibi ağlar güç kazanıyor ve reklam satın alma stratejileri için çok iyi seçenekler sunuyorlar.

Yemek siparişi uygulamaları, pandeminin de etkisiyle gerçekleşen güçlü büyümenin ardından gelişimine devam ediyor. Şirket verileri, yemek siparişi sektöründeki büyümenin artık karantina uygulanmayan pazarlarda bile tutarlı bir yükseliş trendi içinde olduğunu gösteriyor. Uygulamaların küresel bazda kurulumları 2020'de yıllık yüzde 19 arttı ve şu ana kadar 2021'de yüzde 20 yükseliş gösterdi. Oturumlardaki büyüme daha da çarpıcı; 2020'deki yüzde 71'lik büyümeye kıyasla 2021'de şimdiden yüzde 34 arttı. Google Ads, Facebook ve Apple Search Ads, büyümeyi destekleyen en iyi ağlar, ancak Snap ve TikTok ilk beşe girmeyi başardı ve onları AppLovin, Headway ve Digital Turbine izledi.

Sosyal medyanın yeni bir büyüme faktörü var: kısa formatlı videolar. Kısa formatlı videoların izlenmesine harcanan toplam süre hızla artmaya devam ettikçe, bu format sosyal ticarette büyük bir oyuncuya dönüştü. Sürpriz olmayan bir şekilde Google Ads, TikTok, Snap, Apple Search Ads ve Facebook, tüm sektörlerde lider konumdayken, sosyal medya sektöründe ise hem iOS hem de Android platformlarında sıralamaların zirvesinde yer alıyorlar." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri