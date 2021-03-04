Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
04.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:46
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 15 paket halinde 31,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül