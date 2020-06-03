Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
03.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:09
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sadık Uluca idaresindeki 27 BIV 97 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçeye bağlı Gölbağı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Derya Uluca, Yıldız Aslan ve Aydın Uluca yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA