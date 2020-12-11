Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

11.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:40
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi suçüstü gözaltına alındı.

Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı
Son dakika haberleri | Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı
Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Neymar Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:40:40. #1.14#
title