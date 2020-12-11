Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
11.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:40
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi suçüstü gözaltına alındı.
Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül