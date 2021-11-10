Adıyaman'da 10 Kasım anma etkinlikleri

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık saygı duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Hükumet binası önünde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul öğrencileri ve bir çok kişi katıldı.

Sirenlerin çalınmasıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından bazı vatandaşlar kaldırımlarda bazı vatandaşlar ise araçlarından inerek yol ortasında saygı duruşunda bulundu. - ADIYAMAN