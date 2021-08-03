Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları
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Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları

Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları
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02 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 13: 00'de Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen Hazırlayıcı Eğitim Sınavı sonuçları aşağıda yer almaktadır.

02 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 13: 00'de Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen Hazırlayıcı Eğitim Sınavı sonuçları aşağıda yer almaktadır. İlgililere duyurulur.

SN AD-SOYAD UNVAN SINAV SONUCU SINAV DURUMU 1 SA… KAN… MEMUR (Ş) 61 BAŞARILI 2 HA… YİĞ… MEMUR (Ş) 62 BAŞARILI 3 ÖM… FAR… ER… TEKNİKER (Ş) 60 BAŞARILI 4 SEM… ŞA… MEMUR (Ş) 70 BAŞARILI 5 YAS… C… HİZMETLİ (Ş) 60 BAŞARILI

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Kaynak: Habermetre

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