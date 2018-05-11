Aday Adaylığı Başvuru Süresi Doldu! İşte Partiler ve Başvuru Sayıları

24 Haziran seçimleri için partilere milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu.

ÜNLÜ AKINI VAR

İbrahim Tatlıses, Caner Toygar, Pire Ferhat ve Faik Öztürk birçok ünlü isim de milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti aday adaylığı başvurusu sayısında rekor kırarken İyi Parti'ye gösterilen ilgi de dikkat çekti.

İşte partiler ve aday adayları sayıları:

AK Parti: 7 bin 329

İyi Parti : 2 bin 800

MHP: bin 815

CHP: bin 592

Seçime girebilecek Cumhurbaşkanı adayları ise şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Meral Akşener

Selahattin Demirtaş

Temel Karamollaoğlu

Doğu Perinçek