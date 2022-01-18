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Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı

Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de Adanasporlu futbolcular, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3-0'lık galibiyet sonrası Adana'ya dönüş yolunda mola verip kar topu oynadı.

ADANA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'de Adanasporlu futbolcular, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3-0'lık galibiyet sonrası Adana'ya dönüş yolunda mola verip kar topu oynadı.

Adanaspor kafilesi Gençlerbirliği galibiyeti sonrası kara yoluyla Adana'ya döndü. Aksaray'da mola yerinde birbirlerine yaptıkları kartopunu atan futbolcular unutamayacakları anlar yaşadı.

Pazar günü Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Adanaspor'da çalışmalar yarın başlayacak. - ADANA

Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı

Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı

Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı

Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı

Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı

Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Gençlerbirliği, Spor Toto, Adana, kar, Spor, Haber

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