Adanasporlu futbolcular kar keyfi yaptı
Spor Toto 1. Lig'de Adanasporlu futbolcular, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3-0'lık galibiyet sonrası Adana'ya dönüş yolunda mola verip kar topu oynadı.
ADANA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'de Adanasporlu futbolcular, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3-0'lık galibiyet sonrası Adana'ya dönüş yolunda mola verip kar topu oynadı.
Adanaspor kafilesi Gençlerbirliği galibiyeti sonrası kara yoluyla Adana'ya döndü. Aksaray'da mola yerinde birbirlerine yaptıkları kartopunu atan futbolcular unutamayacakları anlar yaşadı.
Pazar günü Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Adanaspor'da çalışmalar yarın başlayacak. - ADANA