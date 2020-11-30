Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Adanaspor - Boluspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Maç ne zaman saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.
Futbolseverler Adanaspor-Boluspor maçının başlama tarihini merak ediyor. Maç neden başlamadı? Maç ertelendi mi? Adanaspor - Boluspor ne zaman oynanacak? Adanaspor - Boluspor maç ne zamana ertelendi? Neden ertelendi?
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Adanaspor - Boluspor maçı normalde 30 Kasım Pazartesi günü saat 18:00 'da başlayacaktı. Maç Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Bu bakımdan maç bugün yok haliyle yayını da olmayacak. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Normalde 30 Kasım Pazartesi oynanması planlanan Adanaspor - Boluspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Ev sahibi takımın yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçta erteleme kararı alındı. Ev sahibi takımdan 4 as futbolcunun Covid 19 testi pozitif çıktı. Pozitif vakaların ardından TFF maçta erteleme kararı alındığını açıkladı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.