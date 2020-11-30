Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?
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Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?

30.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:55
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Adanaspor - Boluspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Maç ne zaman saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverler Adanaspor-Boluspor maçının başlama tarihini merak ediyor. Maç neden başlamadı? Maç ertelendi mi? Adanaspor - Boluspor ne zaman oynanacak? Adanaspor - Boluspor maç ne zamana ertelendi? Neden ertelendi?

ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adanaspor - Boluspor maçı normalde 30 Kasım Pazartesi günü saat 18:00 'da başlayacaktı. Maç Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Bu bakımdan maç bugün yok haliyle yayını da olmayacak. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 30 Kasım Pazartesi oynanması planlanan Adanaspor - Boluspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

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ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Ev sahibi takımın yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçta erteleme kararı alındı. Ev sahibi takımdan 4 as futbolcunun Covid 19 testi pozitif çıktı. Pozitif vakaların ardından TFF maçta erteleme kararı alındığını açıkladı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

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