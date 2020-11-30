Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Adanaspor - Boluspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Maç ne zaman saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.