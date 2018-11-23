Adana Yaşlı Adam, Kadın Otobüs Şoförünü Feci Şekilde Dövdü - 1

Adana'da Necmi B.(72), durak dışı olduğu gerekçesiyle belediye otobüsünün kapısını açıp inmesine izin vermeyen kadın şoför Emine Özkul'u feci şekilde dövdü. Diğer yolcuların araya girmesiyle kurtarılan kadın şoför, otobüsle sığındığı karakolda Necmi B.'den şikayetçi oldu.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Ege Bağatur Bulvarı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüste yolculuk eden Necmi B., iddiaya göre butona basıp durak dışı inmek istedi. Otobüsün durmaması üzerine Necmi B., tepki gösterdiği şoför Emine Özkul'la tartışmaya başladı. Otobüsü durdurması için kadın şoföre ısrar eden Necmi B., olumsuz yanıt alınca seyir halindeki otobüsün şoförünü tekme-tokat darp etmeye başladı. Emine Özkul'u feci şekilde döven Necmi B.'ye otobüsteki yolcular müdahale etti. Kadın şoför direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için otobüsü yol kenarına çekip kapıları açtıktan sonra da kadının halini gören çevredeki vatandaşlar Necmi B.'yi yakaladı.

YOLCULAR ŞOK GEÇİRDİ

Emine Özkul daha sonra içerisinde yolcular ve kendisini darp eden Necmi B. ile birlikte Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şok geçiren yolculardan bazıları yaşanan gerginlik nedeniyle göz yaşı döktü. Şehit yakını yolcu Mustafa Kılıç, Necmi B.'nin Özkul'a saldırmasıyla otobüste panik yaşandığını belirterek, 'Adam, kadın şoförü bir erkeği döver gibi dövdü, yumruklar saydırdı. Bir erkeğin bir kadını böyle dövmesine ilk kez şahit oldum' diye konuştu. Emine Özkul, ifadesinin ardından karakola çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kadın şoförü darp ettikten sonra vatandaşlar tarafından otobüste alıkonulan Necmi B. ise otobüste polis tarafından gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan Necmi B., Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilecek.