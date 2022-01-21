Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,35 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: