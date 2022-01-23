Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haberler
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Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana-Pozantı Otoyolu'da kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana- Pozantı Otoyolu'da kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

Pozantı ilçesinde akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkisi Ankara yönünde, kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

Pozantı, Ankara, Adana, kar, Güncel, Haber

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