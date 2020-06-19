Adana, Mersin ve Hatay'da barolardan yürüyüş
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Adana, Mersin ve Hatay'da barolardan yürüyüş

Adana, Mersin ve Hatay'da, baroların seçim sistemine ilişkin değişikliği protesto için yürüyüş başlatıldı.

Adana, Mersin ve Hatay'da barolardan yürüyüş
19.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:28

Adana, Mersin ve Hatay'da, baroların seçim sistemine ilişkin değişikliği protesto için yürüyüş başlatıldı.

Adana Barosunca düzenlenen etkinlikte CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ve CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi de yer aldığı grup, adliye önünden Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na yürüdü.

Sloganlar atan grup, burada dağıldı.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük de Ankara'ya yapılacak yürüyüşe katılmak için şehirden ayrıldı.

Mersin

Mersin Barosu üyeleri de Ankara'ya yapılacak yürüyüş öncesi Mersin Adliyesinde toplandı.

CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır'ın da katıldığı etkinliğin ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yürüyüşüne başladı.

Hatay

Hatay Barosu da Başkan Ekrem Dönmez ve beraberindeki 2 avukatla Hatay Adalet Sarayı önünden yürüyüş başlattı.

Dönmez, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, baroların hukukun üstünlüğünün merkezi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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