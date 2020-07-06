Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
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Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Adana Valisi Süleyman Elban'ın başkanlığında, kamu ve yerel yöneticilerin katılımıyla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
06.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:52

Adana Valisi Süleyman Elban'ın başkanlığında, kamu ve yerel yöneticilerin katılımıyla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Elban, Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerle ilgili bilgi verdi.

Kamu ve kurumlar arasındaki koordineli çalışmaların büyük önem arz ettiğini belirten Elban, "İlimizde Temmuz ayı itibariyle uygulanan 335 proje bulunmaktadır. Bunların keşif bedeli yaklaşık 13 milyar lira oldu. Bu projelerden 39 tanesi bugün itibariyle tamamlanmış durumda. 206'sı devam ediyor, 41 tanesi ihale aşamasında ve 49 tanesi de etüt aşamasındadır." diye konuştu.

Bugün itibariye projelere ayrılan kaynağın yıl içerisinde 2,5 milyara yakın bir miktara tekabül ettiğini dile getiren Elban, çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini aktardı.

Toplantı kurum ve kurum yetkilerinin gerçekleşecek projelerinin tanıtımıyla devam etti.

Kaynak: AA

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