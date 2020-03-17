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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Mehmet Akyüz, Spor

Adana Demirspor'da tecrübeli forvet Mehmet Akyüz'den büyük katkı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 34 yaşındaki tecrübeli forveti Mehmet Akyüz'ün 11 maçta 9 gollük performansıyla çıkışa geçti.

17.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:28
Adana Demirspor'da tecrübeli forvet Mehmet Akyüz'den büyük katkı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 34 yaşındaki tecrübeli forveti Mehmet Akyüz'ün 11 maçta 9 gollük performansıyla çıkışa geçti.

Mavi-lacivertlilerin ara transfer döneminde takıma dahil ettiği Mehmet Akyüz, takıma büyük katkı sağladı.

Mehmet Akyüz, dün Adana Demirspor'un deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta da bir gol attı.

Tecrübeli forvet, bu golle 11 maçta formasını giydiği Adana Demirspor ile 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bu süreçte 2 golün de hazırlayıcısı olan Mehmet Akyüz, Adana Demirspor'un ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkıştı önemli rol oynadı.

Ligin ilk yarısını 8'inci sırada tamamlayan Adana Demirspor, 28. hafta sonunda 4'üncü sıraya yükseldi.

Adana Demirspor, 53 puanlı lider Hatayspor, 47 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 46 puanla üçüncü Bursaspor'un ardından 45 puanla 4'üncü konumda, play-off potasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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