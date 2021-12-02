Adana'dan kiraladıkları otomobille geldikleri Konya'da hırsızlık yaptılar

KONYA (DHA) - ADANA'dan kiraladıkları araçla Konya'ya gelen ve burada tarlalardaki sondaj kuyularına ait trafolardan mekanik parçalar çalan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Şuç Araştırma TİMİ (JASAT) ekipleri, son günlerde Ereğli ve Çumra ilçelerinde, tarlalardaki sondaj kuyularına ait trafolardan mekanik parçaların çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler dün akşam saatlerinde Konya- Bozkır yolu üzerinde 01 AFH 032 plakalı bir otomobilin beklediğini fark etti. Şüphe üzerine araçta arama yapan jandarma ekipleri, trafolardan çalınan mekanik parçalar, malzemeler ele geçirildi. Araç içinde bulunan M.K.Z.(45), H.Z. (17) ve L.K. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin, otomobili de Adana'dan kiralayıp Konya'ya geldiklerini belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor. ?